Лихачев: есть смысл в выдвижении главы МАГАТЭ Гросси на пост главы ООН

Агентство - единственная международная организация, которая осталась в своей повестке и не перешла в исключительно политическую риторику, отметил директор Росатома

Гендиректор Росатома Алексей Лихачев © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября /ТАСС/. Существует смысл в выдвижении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост главы ООН. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в ходе Конгресса молодых ученых.

"Эта ночь принесла нам одну новость западного континента. Аргентина официально выдвинула Рафаэля Гросси кандидатом в Генеральную секретарию Организации Объединенных Наций. В этом есть свой смысл, потому что единственная международная организация, которая осталась в своей повестке и не перешла в исключительно политическую риторику, это МАГАТЭ", - сказал он.

По его мнению, Гросси является более чем достойным кандидатом на пост генерального секретаря ООН. "Кандидат более чем достойный. И то, что происходило за последние годы у его руководства МАГАТЭ, говорит о нем, как о дипломате. Ну, а самое главное, это человек, который умеет держать свою сторону", - сказал он, назвав Гросси порядочным руководителем.

"Несмотря на то, что мы [с МАГАТЭ] не совсем единомышленники и по-разному оцениваем некоторые вопросы, но, тем не менее, я могу ответственно заявить, что МАГАТЭ продолжает исполнять свой мандат, несмотря на сложнейшие ситуации".