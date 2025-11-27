Захарова: США начали на Филиппинах кампанию по набору наемников для ВСУ

Подбор кандидатов ведется американской компанией RMS International, заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Представители Соединенных Штатов развернули на Филиппинах кампанию по найму местных жителей для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По поступающей информации, представители США развернули на Филиппинах кампанию по найму местных граждан для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Подбор кандидатов ведется американской компанией RMS International, штат Флорида. Она специализируется на услугах в сфере безопасности. Предпочтение отдается бывшим сотрудникам филиппинских силовых ведомств, отставным военным", - информировала дипломат.

Она уточнила, что "гражданам этой страны, которые заключили контракт, оформляется рабочая шенгенская виза в консульском отделе посольства ФРГ в Маниле". "Посольство Германии в Маниле на Филиппинах оформляет контрактникам, которые собираются участвовать в вооруженном конфликте на стороне киевского режима террористического, шенгенские визы, - добавила официальный представитель МИД РФ. - Как вы думаете, кто отмечен в качестве работодателя? Берлинские частные охранные предприятия".

"По прибытии в Германию завербованные лица переправляются в другие страны, в том числе Европейского Союза, например, в Польшу, потом на Украину. Какая есть гарантия, что они еще куда-нибудь не будут направлены? А никакой", - указала дипломат.

Захарова обратила внимание, что в то же время россияне с подачи Еврокомиссии сталкиваются с глумлением и хамством, когда "приходят за визами в посольства стран ЕС для того, чтобы посетить с мирными целями эти страны, сходить в музеи, в театры, что-то купить, куда-то съездить, отдохнуть, навестить друзей, родственников".