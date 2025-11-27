Лавров проведет заседание комиссии по делам соотечественников за рубежом

Заседание состоится 1 декабря

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, которое состоится 1 декабря. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"1 декабря в министерстве иностранных дел нашей страны состоится заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Оно пройдет под председательством главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова", - проинформировала дипломат.

Захарова отметила, что в мероприятии также примут участие входящие в состав комиссии члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, Федерального собрания РФ, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, руководители общественных организаций и фондов.

"В повестке дня - обсуждение итогов и дальнейших задач взаимодействия с диаспорой в свете состоявшейся 29-30 октября текущего года в Москве Всемирной тематической конференции соотечественников, которые проживают за рубежом, а также с учетом опыта работы субъектов Федерации с зарубежной российской общиной на примере Республики Крым, а также планируется рассмотреть список кандидатов на награждение по линии комиссии и ряд других текущих вопросов", - добавила она.