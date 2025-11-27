Захарова: РФ призывает политические силы в Гвинее-Бисау к сдержанности
Редакция сайта ТАСС
11:17
обновлено 11:34
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россия обеспокоена обострением обстановки в Гвинее-Бисау и призывает политические силы республики к сдержанности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"В Москве обеспокоены обострением внутриполитической обстановки в традиционно дружественной нам стране. <...> Мы продолжаем внимательно отслеживать развитие ситуации и призываем политические силы республики проявлять сдержанность, прилагать все необходимые усилия для стабилизации положения в этой стране посредством диалога в рамках законности и порядка", - сказала дипломат.