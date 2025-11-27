Захарова: РФ призывает политические силы в Гвинее-Бисау к сдержанности

Москва внимательно отслеживает развитие ситуации, подчеркнула официальный представитель МИД

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россия обеспокоена обострением обстановки в Гвинее-Бисау и призывает политические силы республики к сдержанности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"В Москве обеспокоены обострением внутриполитической обстановки в традиционно дружественной нам стране. <...> Мы продолжаем внимательно отслеживать развитие ситуации и призываем политические силы республики проявлять сдержанность, прилагать все необходимые усилия для стабилизации положения в этой стране посредством диалога в рамках законности и порядка", - сказала дипломат.