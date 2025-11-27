Захарова назвала провокационными слова Такаити о неядерных принципах политики

Официальный представитель МИД РФ отметила, что практические шаги в этом направлении, если они будут предприняты, вызовут необратимые последствия глобального масштаба в области обеспечения стратегической безопасности

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационным заявление премьер-министра Японии Санаэ Такаити о возможности пересмотра трех неядерных принципов политики Токио.

"В условиях, когда правительство Японии проводит курс на ремилитаризацию, даже сама постановка вопроса о пересмотре Токио своих антиядерных обязательств провоцирует, конечно, рост напряженности в АТР. Нет сомнений, что практические шаги в данном направлении, если они будут предприняты, вызовут необратимые последствия глобального масштаба в области обеспечения стратегической безопасности", - сказала она на брифинге.

При этом дипломат отметила заявления и комментарии китайских коллег, РФ и Китай выступают с близких позиций. "Особенно, конечно, было странно слышать от Токио провокационные заявления на эту тему, от лидера государства, которое в послевоенный период активно поддерживало, напомню, режим нераспространения и призывало мировое сообщество к полному ядерному разоружению, - добавила Захарова. - Я понимаю, что у них поменялось политическое руководство, но хочется спросить: оно теперь полностью перечеркивает ту деятельность, которую вела Япония на протяжении десятилетий?"

По словам дипломата, очевидно, что "разговоры о потенциальном пересмотре трех неядерных принципов прямо противоречат такой линии и подрывают позиции Японии на площадке Договора о нераспространении ядерного оружия". "И мы видим, какую обеспокоенность сюжет этот вызвал, например, у жителей Хиросимы, у жителей Нагасаки. И надо отдать должное людям в этих японских городах, они помнят, что ядерные бомбы не просто подали с неба, а что их запускали люди, что самолеты с ними направлялись с территории Соединенных Штатов Америки. Они помнят о последствиях той чудовищной страшной трагедии в истории человечества, которая не должна повториться", - подчеркнула она.

Захарова отметила, что РФ призывает "руководство Японии одуматься, пока еще есть такая возможность, и вернуться на закрепленные в конституции именно Японии позиции".