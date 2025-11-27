Постпред при ОЗХО: РФ расследует факты применения Киевом отравляющих веществ

Российские военные продолжают вести сбор доказательств, указал Владимир Тарабрин

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие продолжают в полевых условиях фиксировать доказательства применения украинскими силами отравляющих веществ, а нарушения Киевом обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) носят систематический характер. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

Он сообщил, что российские военнослужащие "в жесточайшей боевой обстановке, которая сопровождается всевозможными видами огневого воздействия, прежде всего с использованием БПЛА", продолжают вести сбор доказательств применения в зоне СВО химического оружия. "Фиксируем, что нарушения киевским режимом обязательств по КЗХО носят систематический характер", - подчеркнул дипломат, выступая на 30-й ежегодной конференции государств - участников ОЗХО.

По словам Тарабрина, в России в соответствии с положениями КЗХО ведутся расследования целого ряда таких эпизодов. В частности, возбуждено уголовное дело по статье 356 УК РФ в отношении командира 108-го отдельного штурмового батальона 58-й мотострелковой бригады ВСУ капитана Сергея Филимонова. "Он в марте 2025 года приказал использовать отравляющее вещество хлорпикрин посредством сброса с БПЛА", - уточнил постпред.

В результате этого 15 марта в районе населенного пункта Желанное ДНР от воздействия хлорпикрина пострадали 16 российских военнослужащих, что подтверждено результатами химических проб. Дипломат добавил, что на позициях подразделения ВСУ были обнаружены 5 самодельных устройств, содержащих 35 стеклянных емкостей с отравляющим веществом. Российские специалисты, по его словам, провели "фото- и видеофиксацию данного факта". Эти материалы будут переданы экспертам Техсекретариата в ходе ожидаемого визита в Россию, консультации по организации которого ведутся в данный момент.

21 июля Тарабрин в интервью ТАСС сообщил, что Москва направила официальный запрос на визит технической миссии для оказания содействия по расследованию применения химоружия в зоне украинского конфликта. По словам дипломата, такая возможность предусмотрена статьей VIII КЗХО, которая касается запроса о техническом содействии со стороны организации в случае возникновения подозрения в применении химоружия.