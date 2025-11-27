Захарова: мирные усилия по Украине вызывают у НАТО "приступ конвульсий"

Подобные действия призваны затормозить процесс, сообщила официальный представитель МИД

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Любые усилия по мирному, политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине вызывают у Североатлантического альянса "приступ конвульсий", заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение, что конфликт на Украине возможно завершить до конца текущего года, при этом добавив, что "мирный план не меняет оценку России как долгосрочной угрозы для Европы".

"Мы в этой сфере не наблюдаем никаких изменений, в том числе в плане действий НАТО по торпедированию переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Я думаю, что количество утечек, количество публичной риторики говорит само за себя. Любые наметки по политико-дипломатическому урегулированию, пути или контактам вызывают у них просто приступ в информационной среде таких конвульсий, которые призваны затормозить, не пускать, обрушить даже тенденции", - заметила дипломат, комментируя заявления Рютте.

"Тот факт, что Марк Рютте с оптимизмом отзывается о возможности завершения конфликта на Украине в ближайшее время, сам по себе, конечно, ровным счетом ничего не значит. Потому что <...> в другой микрофон он заявляет ровно противоположные вещи, призывая увеличить количество поставляемого на Украину оружия, усилить финансирование, политически продолжать поддерживать агонизирующий киевский режим и так далее", - добавила официальный представитель МИД.

Захарова напомнила, что руководство НАТО неоднократно заявляло, что Россия останется угрозой для альянса даже после окончания украинского конфликта.

"Для чего все это делается, тоже понятно. Иначе натовцам никак не оправдать масштабную милитаризацию и кратное наращивание военных расходов. Миф о так называемой российской угрозе будет раскручиваться все дальше, европейцам буквально каждый день уже напоминают о некой неминуемости, придумали даже про нападение России, не просто какая-то такая агрессия", - указала она.

Дипломат добавила, что в РФ "уже устали считать", сколько раз говорили об отсутствии у нее подобных агрессивных намерений.

"Да, мы не даем в обиду ни себя, ни тех, кто много лет ждал защиты от международного сообщества на основе международного права. <...> Но никаких приписываемых нам вот этих самых агрессивных устремлений нет, не было, и, как неоднократно заявляло российское руководство, не будет. Для нас же угрозой по-прежнему является экспансия НАТО", - подчеркнула Захарова.