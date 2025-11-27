Захарова: РФ вправе жестко реагировать на размещение Японией ракет на Окинаве

Официальный представитель МИД РФ отметила, что японские власти под диктовку Вашингтона последовательно превращают эти земли в плацдарм

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россия оставляет за собой право жестко реагировать на возможное размещение Японией ракет средней дальности на острове Окинава. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается упомянутых вами островов, а именно Окинавы, то, по нашим наблюдениям, Япония опять же под диктовку Вашингтона последовательно превращает эти земли в плацдарм, накачивая его вооружениями, обладающими не только оборонительными, но и наступательными потенциалами, - сказала она. - Мы оставляем за собой право жестко реагировать на реализацию конкретных планов Японии в указанной сфере".