Путин: Россия не просилась в G7/G8

РФ туда в свое время пригласили, отметил президент

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Россия не просилась в объединение G7/G8, страна в свое время была туда приглашена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы СМИ.

"Что касается G7/G8 - мы туда не просились. Нас туда когда-то пригласили, и мы там работали. Это такая площадка для согласования некоторых позиций", - сказал Путин.

"Обратите внимание, еще до начала трагических событий на украинском направлении я что-то перестал ездить [на саммиты G8]. Вы не заметили? Поэтому когда нам, когда события на Украине начались, сказали - мы вас там не ждем... Ну и слава богу", - отметил глава государства, отвечая на вопрос о перспективах возвращения к G8.

Российскую стороны представлял однажды председатель правительства, вспоминал Путин. "Я первый раз отказался [от поездки], потому что <...> это пришлось на момент формирования правительства после избрания президента, по - моему в 2012 году",- рассказал российский лидер.