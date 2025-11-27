Путин: Лавров готовится ко встрече с американскими партнерами

Глава государства отметил, что у министра иностранных дел России свой график

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сейчас проводит подготовку ко встрече с американскими партнерами, у него свой график. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"У него свой график работы, он доложил мне. Сказал, чем он будет заниматься, в какое время. Он этим и занимается - готовится ко встрече с американскими партнерами", - сказал глава государства, комментируя слухи о том, что Лавров якобы давно не участвовал в международных визитах.