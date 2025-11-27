Эксперт Михайлов: размещение "Орешника" повысит авторитет Белоруссии в мире

По словам руководителя Бюро военно-политического анализа, соседи республики с западной стороны с большей дальновидностью будут оценивать ситуацию и уже не так концентрировать свои вооружения

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Размещение ракетного комплекса "Орешник" на территории Белоруссии является важной стратегической вехой в обретении суверенитета республикой, а также повышает авторитет главы государства Александра Лукашенко и страны в международном пространстве. Такое мнение ТАСС высказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Для Белоруссии размещение "Орешника" - еще одна важная стратегическая веха в обретении суверенитета. Ранее было принято решение о размещение тактического ядерного оружия на территории республики, которое может применяться как с авиационных носителей, так и в тех же наступательных комплексах типа "Искандера". С "Орешником" белорусы получают возможное средство доставки в том числе ядерных специальных боеприпасов на расстоянии до 5,5 тыс. км. "Орешник" - не перехватываемая система, у европейских и американских комплексов ПВО-ПРО нет панацеи от этого наступательного средства. Соответственно, повышается как вес Белоруссии в международном пространстве, так и авторитет самого Александра Григорьевича", - сказал Михайлов.

По мнению военного аналитика, с момента обращения Лукашенко с просьбой о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии он "по сути изменил свой геополитический статус". "Лукашенко ездит в Китай и другие крупные государства. Его принимают, заключают договоренности о поставках белорусской продукции, также развивается пространство ОДКБ и военная техника, а ОПК Белоруссии достаточно мощный. Поэтому размещение "Орешника", безусловно, придаст еще более серьезных очков Лукашенко на международной арене. Соседи Белоруссии с западной стороны - прибалтийские республики и Польша - как минимум с большей дальновидностью будут оценивать ситуацию и уже не так концентрировать свои вооружения", - отметил Михайлов.

В четверг в рамках саммита ОДКБ в Бишкеке Лукашенко заявил, что на западном фланге ОДКБ нарастают военные риски и угрозы, "обстановка похожа на осажденную крепость, в которой сегодня живет Белоруссия". Государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович на полях саммита в Бишкеке сообщил, что задача по размещению "Орешника" будет реализована до конца 2025 года.