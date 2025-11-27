Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за последствий пожара в Гонконге

Президент России попросил передать слова сочувствия поддержки родным и близким погибших

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями пожара в Гонконге.

"Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в специальном административном районе Гонконг. Прошу передать слова сочувствия поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.