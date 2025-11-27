Путин заявил о неизбежном сворачивании фронта ВСУ

На Западе есть те, кто хочет добиться мира как можно быстрее, даже ценой уступок с украинской стороны, отметил президент

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. В случае повторения на других направлениях СВО ситуации в Купянске, украинской стороне придется пойти на сворачивание фронта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Потому что если все, что произошло в Купянске, будет проходить и на тех участках, о которых я сказал, то сворачивание фронта будет неизбежным", - подчеркнул президент РФ.

Путин отметил, что на Западе есть те, кто хочет добиться мира как можно быстрее, даже ценой каких-то уступок с украинской стороны.