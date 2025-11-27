Путин назвал Жапарова надежным партнером

Президент России также сообщил, что дружит с главой Киргизии

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии, председатель Совета коллективной безопасности Садыр Жапаров © Алексей Никольский/ POOL/ ТАСС

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал главу Киргизии Садыра Жапарова надежным другом и партнером. Мнением глава государства поделился в интервью главному редактору нового киргизского телеканала "Номад ТВ" Наталье Кролевич.

"У нас личные отношения дружеские без всякого преувеличения. Он надежный партнер", - сказал Путин.

Интервью состоялось во время государственного визита Путина в Киргизию.

Поездка главы государства в Бишкек проходила с 25 по 27 ноября. Российский лидер провел встречу с Жапаровым, на которой стороны обсудили широкий спектр вопросов стратегического партнерства и союзнических отношений в разных отраслях.

Кроме того, 27 ноября прошел саммит Организации Договора о коллективной безопасности.