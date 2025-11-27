Посол РФ: НАТО привела систему евроатлантической безопасности к банкротству

По словам Дениса Гончара, действия Организации Североатлантического договора спровоцировали кризис вокруг Украины

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Расширение НАТО и навязывание натоцентричной модели мира привели к банкротству евроатлантической системы безопасности и к самому серьезному кризису со времен Второй Мировой войны. Об этом заявил посол России в Бельгии Денис Гончар, выступая на российско-белорусской презентации для дипкорпуса Брюсселя в посольстве РФ на тему "Евразийская безопасность: вызовы и перспективы".

"Безудержное расширение НАТО, вопреки обещаниям не делать этого, и навязывание натоцентричной модели мира, развал системы контроля над вооружениями, инспирирование цветных революций и насильственной смены власти, агрессивное демократизаторство и подрыв традиционных ценностей - все это обанкротило евроатлантическую систему безопасности, спровоцировало кризис вокруг Украины, и [если рассматривать] шире, - между Россией и Западом", - заявил Гончар.

"Постоянное попрание принципов суверенного равенства, неприменения силы или угрозы силой, невмешательства во внутренние дела привело к тому, что мы сегодня имеем самый серьезный кризис глобальной безопасности со времен окончания Второй Мировой войны", - подчеркнул он.