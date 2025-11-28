Посол РФ: Британия и ЕС вредят самим себе, отказываясь от российского газа

К такому шагу королевство и страны Евросоюза призывают и другие государства, отметил Андрей Келин

Редакция сайта ТАСС

© Никита Кручиненко/ ТАСС

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Великобритания и Евросоюз вредят самим себе, отказываясь от закупок российских энергоносителей и призывая к такому шагу другие страны. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в беседе с российскими журналистами, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"В духе согласованной политики Евросоюз и Великобритания действительно пытаются уговорить отказаться [от российских энергоносителей]. Если хотят сделать больно себе, никто им не мешает. Именно так они и поступают, переключаясь полностью на американские поставки", - подчеркнул глава российского диппредставительства.

25 ноября премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая в Палате общин (нижней палате парламента), сообщил, что в ходе переговоров на саммите Группы двадцати в ЮАР уговаривал страны объединения отказаться от закупок российских энергоносителей. Позже в тот же день в ходе видеоконференции с лидерами стран "коалиции желающих" он призвал европейские страны как можно скорее ввести полное эмбарго на российские энергоносители.