Посол РФ: Британия отказала в визе авторам фильма "Почтарь" для участия в SIFFA

При этом Андрей Келин отметил организаторов киносмотра, которые в условиях политической напряженности смогли показать в Лондоне современное российское кино

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Создатели российской драмы "Почтарь" (2025), которая победила в номинации "Лучший художественный фильм" на международном независимом кинофестивале SIFFA (So Independent Film Festival and Awards) в Лондоне, не смогли присутствовать на церемонии вручения премии из-за отказа в визе со стороны британских властей. Об этом сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в беседе с российскими журналистами, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Сюда должен был приехать еще целый ряд людей, которые участвовали в создании фильмов, в том числе о Великой Отечественной войне. Насколько я в курсе, не все из них сумели доехать, поскольку им просто не были даны визы в британском посольстве в Москве", - рассказал глава российского диппредставительства.

При этом Келин отметил организаторов киносмотра, которые в условиях политической напряженности смогли показать в Лондоне современные российские фильмы. "По традиции костяк программы составляли картины из России. Отрадно, что в этом году в связи с юбилеем Победы организаторы показали британской аудитории отечественные фильмы о Великой Отечественной войне. Также в этой категории были представлены кинокартины из Казахстана и Узбекистана, что подчеркивает братские узы народов бывшего СССР", - указал он.

"Несмотря на то, что по инициативе британцев наши официальные двусторонние культурно-гуманитарные программы полностью заморожены, кинофестиваль продолжает представлять в центре Лондона новинки и классику отечественного кинопроката", - отметил дипломат. Он подчеркнул, что кинофестиваль "стал частью культурной жизни Лондона и завоевал авторитет среди специалистов и публики, которая с удовольствием приходит смотреть как российские фильмы, так и другие".

Драма "Почтарь" режиссера Андрея Разенкова, рассказывающая о работающем в военное время скромном почтальоне, также удостоилась приза в категории "Лучший сценарий" и "Лучший актер". Главную роль в картине исполнил Александр Петров.

В рамках 15-го кинофестиваля SIFFA, который прошел в Лондоне с 20 по 27 ноября, зрители имели возможность ознакомиться почти с 40 лентами, в том числе с современным российским кино и работами режиссеров из Белоруссии, Болгарии, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Мексики, Норвегии, Республики Корея, Узбекистана, США, Франции и Швеции. Всего в 2025 году было подано 430 заявок на участие в фестивале.