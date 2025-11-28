Эксперт Панкратов: новость об изъятии активов РФ показала конфликт внутри ЕС

Этот конфликт наглядно показывает, как "жадность и национальный эгоизм побеждают идеологическую надстройку", заявил член экспертного совета "Офицеров России"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Статья издания Politico о намерении ряда стран Евросоюза выяснить, не использует ли Бельгия в свою пользу доходы от замороженных российских активов, говорит о конфликте внутри европейского объединения. Такое мнение высказал ТАСС член экспертного совета "Офицеров России", заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, экс-депутат Рижской городской думы Руслан Панкратов.

Ранее газета Politico со ссылкой на европейские дипломатические источники сообщила, что некоторые страны Евросоюза подозревают, что Бельгия пользуется доходами от замороженных активов России.

"Такой публичный "слив" в Politico - это не что иное, как элемент информационной войны внутри уже самого ЕС. Доверие между странами падает. Вместо единого фронта мы видим грызню за контроль над денежными потоками. Аргумент Бельгии о необходимости активов для "мирного соглашения" - это завуалированное признание того, что военного решения конфликта нет, и восстановление отношений с РФ неизбежно. Тут явно ситуация развивается по выгодному для нас сценарию "управляемого хаоса" в европейской бюрократии", - сказал Панкратов.

По его словам, данный конфликт наглядно показывает, как "жадность и национальный эгоизм побеждают идеологическую надстройку". Эксперт пояснил, что пока европейские страны жертвуют свои средства на помощь Украине и идею "о безопасности", Бельгия использует российские активы как "подушку безопасности" для собственного бюджета.

"Этот раскол углубляется сейчас и будет усугубляться дальше. Полагаю, для России сейчас самое разумное было бы не вмешиваться в процесс, позволяя внутренней коррозии евроатлантического единства делать свою работу по своему самоубийству. Запад сам загоняет себя в ловушку. Либо потеря лица и денег в случае конфискации активов, либо внутренний раскол при сохранении статус-кво. В классическом виде - это прям явный политический цугцванг", - добавил он.