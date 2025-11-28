Путин лично вышел проводить Орбана после переговоров в Кремле

Встреча длилась почти четыре часа

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин лично проводил своего гостя из Венгрии премьер-министра Виктора Орбана до автомобиля после окончания их переговоров в Кремле.

Встреча руководителей двух стран проходила в Сенатском дворце - кремлевской резиденции российского лидера - и длилась почти четыре часа.

Путин и Орбан пожали друг другу руки на крыльце Сенатского дворца, обменялись парой фраз, после чего венгерский премьер сел в подготовленный для него Aurus.

Встреча в таком статусе стала 13-й для Путина и Орбана и третьей с начала СВО. Кроме того, Путин и Орбан активно поддерживают телефонный контакт.