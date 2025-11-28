Песков: Россия получает от США информацию о согласовании пунктов мирного плана

Пресс-секретарь российского лидера рассказал, что к моменту встречи на следующей неделе Владимира Путина с делегацией Соединенных Штатов, Москва будет обладать информацией о тех вопросах, которые так или иначе обсуждались

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Вашингтон информирует Москву о согласовании положений американского мирного плана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.

Его спросили об этом в контексте встречи президента РФ Владимира Путина с представителями США, которая состоится на следующей неделе и где может обсуждаться актуальная редакция плана.

"Мы получаем какие-то моменты, которые они согласовывают. Поэтому к моменту встречи на следующей неделе Путина с той делегацией, которая приедет, мы будем обладать информацией о тех вопросах, которые так или иначе обсуждались и были согласованы", - сказал Песков.