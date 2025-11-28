В Кремле указали, что по теме мирного плана публикуют много фейков

Пишут "очень много всего", отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Тема американского мирного плана по Украине провоцирует много публикаций, и значительная часть из них не соответствует реальности, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.

"Сейчас пишут очень много всего. В основном это не соответствует действительности", - сказал он.