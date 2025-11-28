В Кремле указали, что по теме мирного плана публикуют много фейков
Редакция сайта ТАСС
15:27
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Тема американского мирного плана по Украине провоцирует много публикаций, и значительная часть из них не соответствует реальности, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.
"Сейчас пишут очень много всего. В основном это не соответствует действительности", - сказал он.