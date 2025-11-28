Песков ответил на вопрос, можно ли ожидать войны с НАТО и ЕС

Россия исходит из того, что в отношениях с другими странами надо всегда желать мира и надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, сообщил представитель Кремля

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия исходит из того, что в отношениях с другими странами надо всегда желать мира и надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.

Так он прокомментировал слова посла России в Бельгии Дениса Гончара о том, что НАТО и Евросоюз, как бы безумно это ни выглядело, приступили к подготовке большой войны с Россией.

"Нужно, конечно, желать мира, но готовиться к войне. Надо всегда готовиться к худшему, но надеяться на лучшее", - ответил Песков на вопрос, чего все-таки ожидать: мира или войны.