Путин выразил соболезнования королю Таиланда из-за последствий наводнений

Глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну (Рама X) в связи с последствиями наводнения в стране. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в южных провинциях вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии", - говорится в послании.

По данным таиландского Минздрава, число жертв последствий наводнения в южных провинциях Таиланда достигло 145. Всего последствиями наводнения оказались затронуты около 2 млн человек.