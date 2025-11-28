Лавров: Россия уважает позицию Венгрии по Украине

Глава МИД указал, что ЕС этого не делает

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия в отличие от Евросоюза уважает позицию Венгрии по Украине, как и любой другой страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

На вопрос о том, будет ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорить американскому лидеру Дональду Трампу об итогах переговоров с президентом России Владимиром Путиным, Лавров отметил, что не может гадать "о планах главы правительства суверенного государства, нашего доброго старого партнера".

"Никаких запретов, в отличие от европейских стран, которые то и дело выступают с претензиями и заявляют, что Орбан свои действия не согласовывает с Брюсселем, - сказал глава МИД РФ. - Мы так себя никогда не ведем, мы уважаем позицию Венгрии, как и любой другой страны".