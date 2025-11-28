Дмитриев прокомментировал отставку Ермака

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами заявил, что остались только 40 разбойников

Редакция сайта ТАСС

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал отставку руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, отметив, что "осталось только 40 разбойников".

"Али-Баба ушел в отставку. Осталось только 40 разбойников", - образно написал Дмитриев в Telegram-канале.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отравили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн.

Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба.

Коррупционный скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа" требовали отставки Ермака. В пятницу стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят обыски в квартире Ермака и в его офисе. Сам он позже подтвердил проведение следственных действий, сообщив, что сотрудничает со следствием. Вечером Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке, а затем уволил его своим указом.