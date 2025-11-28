Слуцкий: отставка Ермака - еще не кульминация скандала на Украине

Глава комитета Госдумы по международным делам обратил внимание, что экс-глава офиса Зеленского возглавлял переговорную группу по урегулированию украинского конфликта

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака является следствием коррупционного скандала на Украине, но до его кульминации еще далеко. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Отставка Ермака - очевидное следствие коррупционного скандала на Украине, до кульминации которого еще далеко. Возможную его причастность к коррупционным схемам должно оценивать следствие и сделать соответствующие выводы", - сказал депутат.

Слуцкий обратил внимание, что Ермак возглавлял переговорную группу по урегулированию украинского конфликта. "Надеемся, что его отстранение не повлияет ни на какие процессы в рамках Стамбула-2", - добавил парламентарий.

Глава думского комитета также напомнил, что переговорную позицию России обозначил глава государства Владимир Путин. "Мы готовы обсуждать предложения американской стороны по украинскому урегулированию и выходить на подписание с легитимными представителями властей Украины", - заключил Слуцкий.

В пятницу стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят обыски в квартире Ермака и в его офисе. Сам он позже подтвердил проведение следственных действий, сообщив, что сотрудничает со следствием. Позже Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.

Глубокий кризис украинской власти спровоцировало раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского. Работа парламента была заблокирована, ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки Ермака, который может быть причастен к коррупционным схемам. Как сообщал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), увольнения Ермака, в частности, потребовали от Зеленского руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Однако Зеленский ранее отказался уволить Ермака и даже назначил его главой украинской делегации на переговорах по урегулированию украинского кризиса.