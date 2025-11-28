Лавров: Россия настроена на взаимовыгодное сотрудничество в Арктике

Москва уделяет внимание укреплению профильного взаимодействия с дружественными внерегиональными странами, отметил глава МИД

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Поддержание мира и стабильности в Арктике является приоритетом российской дипломатии, Москва настроена на развитие взаимовыгодного и конструктивного международного сотрудничества в регионе. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова организаторам и участникам VI Северного форума по устойчивому развитию.

"Поддержание мира и стабильности в Арктике, обеспечение ее комплексного развития - в числе приоритетов отечественной дипломатии. Это зафиксировано и в утвержденной президентом России Владимиром Путиным в марте 2023 года новой Концепции внешней политики, - отметил Лавров. - Россия - крупнейшая арктическая держава - настроена на развитие взаимовыгодного и конструктивного международного сотрудничества в высоких широтах".

Глава российской дипломатии добавил, что Москва уделяет внимание укреплению профильного взаимодействия с дружественными внерегиональными странами, прежде всего из Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Свой вклад в эти общие усилия вносит и Северный форум - уникальная площадка, объединяющая арктические регионы. Отрадно, что в ее рамках обсуждаются действительно насущные вопросы: от повышения качества жизни за Полярным кругом до охраны окружающей среды и защиты культурного наследия коренных народов", - заключил Лавров.