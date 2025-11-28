Путин напомнил, как ученые США передали секреты создания ядерного оружия СССР

Глава государства заявил, что специалисты из Соединенных Штатов хотели создать баланс в мире

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Никольский/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Изобретатели ядерного оружия из США сознательно поделились информацией по его созданию с советскими учеными, чтобы в мире был баланс. Об этом напомнил президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными в Кремле.

Читайте также

От старта в 2021-м до юбилея в 2025-м. История Конгресса молодых ученых

Путин, говоря о Конгрессе молодых ученых, отметил, что он запускался с целью создать площадку для свободного общения и обмена мнениями между учеными. "Конечно, есть специальные исследования, есть сугубо прикладные, связанные с оборонными отраслями. Да, все государства в мире так или иначе стараются подзакрыть эти темы. Но что мы знаем с вами? Знаем, что, несмотря на все усилия государств по этим направлениям, все все равно становится достоянием всего человечества", - пояснил президент ученым.

"Всем хорошо теперь известно, что изобретатели ядерного оружия [из США] практически сознательно делились друг с другом этой информацией с целью создать в мире баланс. И тем самым гарантировать стабильное развитие различных государств в мире между собой. Создать условия, при которых никто не решился бы применять это разрушительное, ужасное по своей силе оружие", - напомнил глава государства.

Путин упомянул и порох, который был изобретен когда-то в Китае. "И как бы там ни закрывали тогдашние власти, все равно все стали обладателями пороха", - рассказал он.

Россия, создавая конгресс, изначально стремилась к тому, чтобы был такой свободный обмен мнениями и устанавливались хорошие связи между молодыми исследователями, резюмировал Путин.