Спикер парламента Крыма сравнил увольнение Ермака с поведением пауков в банке

Сегодня все поняли, что такое банда, которую нанял Запад для проекта анти-Россия, сообщил Владимир Константинов

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Отставку главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака можно сравнить с поведением пауков в банке, написал в своем Telegram-канале председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Читайте также

"Дело Миндича", обыски и отставка Ермака. Коррупционный скандал на Украине

"По увольнению Ермака. Это обычное поведение пауков в банке. Мы много говорили про сущность их команды. И, думаю, сегодня все поняли, что такое банда, которую нанял Запад для проекта анти-Россия. Оно и понятно: другого качества люди в таком проекте мараться не стали бы", - написал он.

28 ноября стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят обыски в квартире Ермака и в его офисе. Сам он позже подтвердил проведение следственных действий, сообщив, что сотрудничает со следствием. Позже Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.

Глубокий кризис украинской власти спровоцировало раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского. Работа парламента была заблокирована, ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки Ермака, который может быть причастен к коррупционным схемам. Как сообщал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), увольнения Ермака, в частности, потребовали от Зеленского руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Однако Зеленский ранее отказался уволить Ермака и даже назначил его главой украинской делегации на переговорах по урегулированию украинского кризиса.