Посол РФ: в Ливане вновь складывается взрывоопасная обстановка

Нельзя исключать вероятности возобновления масштабных боевых действий на территории республики, считает Александр Рудаков

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 29 ноября. /ТАСС/. Посол России в Ливане Александр Рудаков считает, что в этой арабской стране вновь складывается взрывоопасная обстановка. Об этом он заявил в интервью корреспонденту ТАСС.

"Обстановка здесь вновь складывается взрывоопасная, и исключать вероятности возобновления масштабных боевых действий на территории Ливана никто, к сожалению, не может, - указал дипломат. - Выход из ситуации необходимо искать путем неукоснительного соблюдения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН всеми сторонами конфликта, а не только ливанцами".

Рудаков подчеркнул, что причиной сохраняющейся на Ближнем Востоке нестабильности и конфликтности является историческая несправедливость в отношении палестинского народа, которому так и не позволили создать собственное государство, несмотря на наличие соответствующих решений международного сообщества. "Россия остается одной из тех немногих стран, которые последовательно сохраняют свои принципиальные подходы как по ситуации в Ливане, так и по ближневосточному урегулированию в целом", - отметил он.

Касаясь работы пятистороннего комитета по наблюдению за прекращением огня на юге Ливана, дипломат обратил внимание на то, что участвующие в его работе США блокируют попытки ливанской стороны использовать этот орган для принуждения Израиля к соблюдению соглашения о перемирии от 27 ноября 2024 года. "Присутствие американцев в пятистороннем комитете, по всей видимости, позволяет им держать руку на пульсе, когда речь идет об израильских силовых действиях, в том числе, когда происходят провокации в отношении миротворцев из состава Временных сил ООН (ВСООНЛ), - сказал Рудаков. - Ведь в этом органе присутствуют также французы, которые порой допускают критику в адрес израильтян".

Как подчеркнул российский посол, преследуемая Вашингтоном главная цель не скрывается, и она заключается в полном разоружении шиитского движения "Хезболлах". "Для ускорения этого процесса на ливанское правительство оказывается давление, в том числе с подключением "мегафонной дипломатии" Капитолийского холма и всякого рода эмиссаров", - резюмировал он.