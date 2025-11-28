Песков объяснил зазор между приездом Орбана в Кремль и стартом переговоров

Некоторое время у венгерского премьера ушло на подготовку к встрече с президентом России Владимиром Путиным, рассказал пресс-секретарь главы государства

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после прибытия в Кремль некоторое время готовился к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Поэтому встреча началась не сразу после приезда, объяснил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, они не общались тет-а-тет, Орбан просто готовился к переговорам. Ему были обеспечены для этого все условия", - ответил Песков на вопрос, была ли у Путина и Орбана встреча с глазу на глаз в это время.

Накануне президент России и премьер Венгрии провели встречу в Москве. Кадры прибытия Орбана в Кремль появились примерно в 13:10 мск. Переговоры с участием делегаций начались около 13:45 мск. С российской стороны в беседе участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и помощник президента Юрий Ушаков.