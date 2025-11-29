Косачев: Евросоюз игнорирует коррупционный скандал на Украине

Из внешних акторов коррупцией на Украине озаботились, кроме России, которая говорила об этом все время и на всех уровнях, только США, подчеркнул заместитель председателя Совета Федерации

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Коррупционным скандалом на Украине озаботились только Россия и США, страны Евросоюза делают вид, что ничего не произошло. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Из внешних акторов коррупцией на Украине озаботились, кроме России, которая говорила об этом все время и на всех уровнях, только США. Этой проблемой ни разу до сих пор и ни разу сейчас не озаботился Евросоюз. Делают вид, что ничего не произошло, и ничтоже сумняшеся дуют в те же дудки - "стоять до последнего украинца!", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Косачев также задался вопросом: что еще должно произойти на Украине, чтобы "просвещенная" Европа, которая когда-то задала "стандарты свободы, равенства и братства, очнулась, пришла в ужас и покаялась"? "На власть предержащих в европейских странах, безоглядно поддержавших Киев, надежд никаких - они по уши в нынешнем гнилом украинском болоте. Но есть же политики, есть общественные деятели, есть граждане, которые не по уши? Ваш выход, господа!" - добавил он.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Этот скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", требовали отставки руководителя офиса Владимира Зеленского. 28 ноября стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят обыски в квартире и офисе Ермака. Сам он подтвердил проведение следственных действий. Позднее Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.