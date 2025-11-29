Рябков: Европа мешала принятию решений по Украине в прошлом

Ее подход не изменился, отметил замглавы МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © The Federal Assembly of The Russian Federation via AP

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Злонамеренные происки европейских кураторов мешали достижению решений по Украине на прошлых этапах, сейчас их подход не изменился. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я полностью уверен, что по факту отказ от продолжения нормальной дипломатической работы был в прямом смысле слова продиктован кураторами из Европы. Вспомним 2022 год, вспомним, насколько близко мы тогда подошли в рамках прямых переговоров с Украиной к договоренностям. Опять-таки злонамеренные происки западных столиц, среди которых особенно выделялся Лондон, помешали достижению решения на том этапе. Сейчас история повторяется", - отметил высокопоставленный дипломат в эфире телеканала ТВЦ.

"На земле ситуация иная, но политические подходы этой самой европейской группы кукловодов, они не поменялись", - добавил он.