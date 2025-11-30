Захарова назвала отставку Ермака очередным пиар-ходом киевского режима

Официальный представитель МИД РФ призвала судить "всю эту шайку-лейку"

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Отставка руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака является очередным пиар-ходом Киевского режима, который должен быть осужден. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читайте также

Ермак мне друг, но: почему Зеленский все же уволил руководителя своего офиса

"Это все очередной пиар-ход. Киевский режим срезает мешок с песком для того, чтобы этот воздушный шар окончательно не завалился. На самом деле это вопрос не про отставки, вопрос про то, что всю эту шайку-лейку надо судить. Судить за не только внутренние преступления по разворовыванию денег украинцев, а судить как международных преступников", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что эта схема преступная "международная".

В пятницу стало известно, что сотрудники украинских антикоррупционных органов устроили обыски в квартире и офисе Ермака. Он подтвердил проведение следственных действий. Позже Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке, а затем уволил его своим указом.