Захарова: в центре Европы сформировалась террористическая ячейка

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала атаку на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Атака на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске доказывает, что в Европе сформировалась террористическая ячейка, и весь мир это понимает. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Речь идет о том, что в центре Европы на колоссальные деньги из колоссальной подачи оружия и политической поддержки стран Запада была сформирована настоящая международная террористическая ячейка. Мы об этом говорили много лет. Ровно поэтому и стартовала та специальная военная операция, которая имеет конкретные цели и задачи - устрашение угроз безопасности", - сказала она.

"Да, мы говорим о нашей стране, но теперь все понимают уже, что эта международная террористическая, неонацистская ячейка угрожает безопасности мировой, - добавила Захарова. - Оружие, которое туда поставляет Запад, расползается по всему миру. На днях, вы же видели, вскрыли грузовики с оружием на территории Молдавии. Сейчас очередной теракт против энергетической гражданской энергосистемы".

Дипломат подчеркнула, что российская сторона проинформирует все международные площадки об этом теракте. "Но мировое сообщество должно понять, что вот точно так же, как сейчас вскрылся очередной гнойник, связанный с международными коррупционными махинациями киевского режима, точно так же эта террористическая цепочка охватила еще и гражданскую энергетическую инфраструктуру, да и просто гражданские объекты, в отношении которых киевский режим совершает террористические акты, - добавила она. - Сколько еще нужно примеров для того, чтобы международное сообщество увидело, какого монстра Запад, так сказать, воспитал".

29 ноября одно из выносных причальных устройств на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском было атаковано безэкипажными катерами и получило значительные повреждения. По данным пресс-службы КТК, дальнейшая его эксплуатация невозможна.