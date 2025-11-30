Путин на неделе посетит с госвизитом Индию и встретится с делегацией США

В числе прочего, в планы президента РФ войдет и выступление на форуме ВТБ "Россия зовет!", сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе посетит Индию с государственным визитом, который запланирован на 4-5 декабря. О планах главы государства сообщил в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Перед этим, как ожидается, российский лидер встретится в Москве с делегацией из США. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль ожидает прибытия в РФ спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа, однако дата, как обещал Песков, будет озвучена своевременно.

В числе прочего, в планы президента войдет и выступление на форуме ВТБ "Россия зовет!" - мероприятия форума пройдут 2 и 3 декабря и традиционно включат в себя пленарную сессию с участием главы государства.

Кроме того, у Путина намечена встреча с волонтерами и вручение премии "Мы вместе". Запланированы у российского лидера и другие мероприятия, о которых будет сообщено позднее.