Путин на неделе посетит с госвизитом Индию и встретится с делегацией США
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе посетит Индию с государственным визитом, который запланирован на 4-5 декабря. О планах главы государства сообщил в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Перед этим, как ожидается, российский лидер встретится в Москве с делегацией из США. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль ожидает прибытия в РФ спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа, однако дата, как обещал Песков, будет озвучена своевременно.
В числе прочего, в планы президента войдет и выступление на форуме ВТБ "Россия зовет!" - мероприятия форума пройдут 2 и 3 декабря и традиционно включат в себя пленарную сессию с участием главы государства.
Кроме того, у Путина намечена встреча с волонтерами и вручение премии "Мы вместе". Запланированы у российского лидера и другие мероприятия, о которых будет сообщено позднее.