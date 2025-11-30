Захарова осудила теракты Киева в Черном море и на КТК

Обеспокоенность атаками высказали также турецкие партнеры, отметила официальный представитель МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Россия решительно осуждает теракты киевского режима против танкеров в Черном море и инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Решительно осуждаем совершенные теракты и действия всех сторон, способствовавших их планированию и реализации. Протест по поводу очередного, уже третьего по счету, акта агрессии в отношении КТК выразили наши друзья из МИД Казахстана. Обеспокоенность атаками высказали турецкие партнеры, - указала дипломат. - Подчеркиваем, что подвергшаяся нападению гражданская энергетическая инфраструктура играет важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности и никогда не являлась объектом каких-либо международных рестрикций или ограничений".

Дипломат заметила, что террористические действия в Черном море 28 и 29 ноября осуществлены на фоне масштабного коррупционного скандала на Украине, еще раз высветившего преступную сущность узурпировавшей власть хунты, и отставок высокопоставленных фигур киевского режима. Судя по всему, отдельным западным спонсорам Киева важно переключить внимание украинского общества на резонансные нападения на гражданские объекты, указала она.

"Прямую связь видим и с попытками помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира. Задействованы те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию. Сейчас они не только вновь демонстрируют недоговороспособность и марионеточный характер киевской клики, утратившей связь с реальностью, но и открыто добиваются вооруженной эскалации. Террористические акции киевского режима - сигнал тем, кто сегодня ведет поиск переговорного решения, в том числе с учетом выдвинутых недавно инициатив [президента США] Дональда Трампа.

Захарова отметила, что спецслужбы киевского режима фактически заявили о своей причастности к указанным атакам, опубликовав в украинских СМИ видеосвидетельства совершенных террористических актов."Призываем все здравомыслящие круги осудить совершенные 28 и 29 ноября в Черном море теракты, ставящие под угрозу свободу судоходства в этой акватории, и дать надлежащую оценку деструктивным действиям киевского режима и его кураторов", - заключила дипломат.

О терактах

Танкеры Kairos и Virat, направлявшиеся порожними в Россию, в пятницу подали с небольшим интервалом сигналы бедствия, когда находились в 28 и 38 морских милях от побережья Турции в Черном море. На судне Kairos вспыхнул огонь в районе машинного отделения, экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса, но крупного пожара на борту не было. 25 членов экипажа Kairos были эвакуированы на берег, россиян среди них нет. Турецкий Минтранс, информируя ранее об этих инцидентах, указывал на вероятность внешнего воздействия на суда. Еще одна атака дронов была совершена на Virat утром 29 ноября.

29 ноября одно из выносных причальных устройств на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском было атаковано безэкипажными катерами и получило значительные повреждения. По данным пресс-службы КТК, дальнейшая его эксплуатация невозможна.