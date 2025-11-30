Песков подтвердил, что Путин примет Уиткоффа до того, как отправится в Индию

Президент РФ примет спецпосланника США Стивена Уиткоффа до 4-5 декабря

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин примет спецпосланника США Стивена Уиткоффа до 4-5 декабря, то есть до начала своего госвизита в Индию.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" журналиста Павла Зарубина на телеканале "Россия-1".

Журналист спросил представителя Кремля, действительно ли приезд Уиткоффа возможен в понедельник, вторник или среду, если в четверг российский лидер направляется в Индию.

"Методом дедукции вы правильно угадали", - сказал Песков.