Заседание Высшего госсовета Союзного государства планируется в январе в Москве

Сдвигов сроков там нет, сообщил глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Очередное заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии планируется провести в январе будущего года в Москве. Об этом сообщил глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой.

"Реализация всех программ находится в графике. Мы на отдельной встрече с коллегами из России подведем итоги перед Высшим государственным советом Союзного государства в следующем году в январе в Москве, перед встречей с лидерами. Каких-то провалов, отклонений, сдвигов сроков там нет. Все реализуется в намеченные сроки хорошими темпами", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".

Крутой также выразил мнение, что следующий трехлетний план развития Союзного государства будет таким же амбициозным, как и нынешний. "Главное, что мы не проседаем по инвестиционным ресурсам, идет нормальная выборка, закупается оборудование. Эти проекты станут основой той технологической независимости, о которой мы говорим", - отметил он.

Высший государственный совет является высшим органом Союзного государства. В его состав входят главы государств, руководители правительств и председатели палат парламентов двух стран.