В Донбассе или Новороссии планируют открыть филиал Высшей партийной школы ЕР
МАРИУПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Открытие филиала Высшей партийной школы "Единой России" в одном из регионов Донбасса или Новороссии обсуждается. Об этом сообщил ТАСС секретарь генсовета партии Владимир Якушев во время поездки в ДНР.
"Понятно, то, что касается непосредственно наших исторических регионов, здесь, видимо, на одной из территорий мы где-то должны наш филиал открыть, поэтому сейчас мы находимся в такой фазе согласования и обсуждения, но намерения такие есть", - сказал Якушев.
Он добавил, что вопрос обсуждается, но окончательного решения, где откроют филиал, не принято.
Инициатива открыть филиал Высшей партийной школы для обучения первичных секретарей и секретарей местных отделений партии прозвучала на заседании генсовета ЕР в июне. С таким предложением обратился к председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву руководитель "Молодой гвардии "Единой России" ДНР Сергей Добровольский.
Высшая партийная школа проводит комплекс образовательно-просветительских мероприятий, направленный на обучение, развитие и повышение квалификации сотрудников партии, членов и сторонников, а также граждан, разделяющих основополагающие ценности "Единой России". Обучение построено на прикладной модели и носит практический характер.