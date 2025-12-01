В Донбассе или Новороссии планируют открыть филиал Высшей партийной школы ЕР

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев отметил, что вопрос обсуждается, но окончательного решения, где откроют филиал, не принято

МАРИУПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Открытие филиала Высшей партийной школы "Единой России" в одном из регионов Донбасса или Новороссии обсуждается. Об этом сообщил ТАСС секретарь генсовета партии Владимир Якушев во время поездки в ДНР.

"Понятно, то, что касается непосредственно наших исторических регионов, здесь, видимо, на одной из территорий мы где-то должны наш филиал открыть, поэтому сейчас мы находимся в такой фазе согласования и обсуждения, но намерения такие есть", - сказал Якушев.

Он добавил, что вопрос обсуждается, но окончательного решения, где откроют филиал, не принято.

Инициатива открыть филиал Высшей партийной школы для обучения первичных секретарей и секретарей местных отделений партии прозвучала на заседании генсовета ЕР в июне. С таким предложением обратился к председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву руководитель "Молодой гвардии "Единой России" ДНР Сергей Добровольский.

Высшая партийная школа проводит комплекс образовательно-просветительских мероприятий, направленный на обучение, развитие и повышение квалификации сотрудников партии, членов и сторонников, а также граждан, разделяющих основополагающие ценности "Единой России". Обучение построено на прикладной модели и носит практический характер.