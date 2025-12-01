Гладков анонсировал сокращение штата чиновников

Губернатор Белгородской области отметил, что сокращения не коснутся сотрудников учреждений культуры, спорта, соцзащиты, здравоохранения и школ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков © Антон Вергун/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 1 декабря. /ТАСС/. Аппарат правительства Белгородской области сократят на 20% с 1 апреля 2026 года, такая мера необходима для оптимизации расходов регионального бюджета. Об этом на заседании областного правительства сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Цель - с 1 апреля сократить численность министерств, ведомств и подведомственных организаций, входящих в структуру правительства, на 20%", - рассказал глава региона.

Губернатор отметил, что сокращения не коснутся сотрудников учреждений культуры, спорта, соцзащиты, здравоохранения и школ. По словам Гладкова, все сокращенные чиновники будут трудоустроены.