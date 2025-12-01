Эксперт Обичкина: Макрон пытается утвердить роль Европы в переговорах

Президент Франции считает, что всемерная поддержка и всевозможные обещания поддержки Киеву должны усилить позиции Владимира Зеленского перед Вашингтоном, рассказала профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Gonzalo Fuentes/ Pool Photo via AP

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержкой Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала на Украине пытается утвердить роль Европы в переговорах и процессе установления новой системы безопасности в регионе. Такое мнение выразила в беседе с ТАСС профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Евгения Обичкина.

Как отметила эксперт, на данном этапе все усилия европейцев, в частности Франции, сводятся к тому, чтобы всячески укрепить позицию Украины в процессе урегулирования, инициированном со стороны Соединенных Штатов. "Конечно же, всемерная поддержка и всевозможные обещания поддержки Киеву, как считает президент Франции, должны усилить позиции Зеленского перед лицом давления Соединенных Штатов, и тем самым снизить возможности извлечения особых выгод от мирных договоренностей в будущем для России", - сказала эксперт.

"Это, по сути дела, спасение лица и попытка утверждения роли европейцев, в частности франко-британской пары, которая сейчас стремится возглавить "коалицию желающих" в поддержку Украины, не только в этом переговорном процессе, а вообще в процессе установления какой-то новой системы безопасности в Европе, которая, как опасается Макрон, может строиться без учета интересов европейцев, без учета интересов Украины, благодаря сделке между Москвой и Вашингтоном", - указала Обичкина.

По словам аналитика, весь прошедший год европейцы потратили на то, чтобы их голос был услышан Соединенными Штатами. Схемы Макрона по поддержке Зеленского призваны воспрепятствовать тому, чтобы урегулирование шло "через голову" европейцев, подчеркнула эксперт.

"Все-таки им [европейцам] удалось принять участие в консультациях по урегулированию на Украине. Первоначально, вот с февраля 2025 года практически показалось, и действия Трампа, и заявления Трампа показывали, что европейцы должны, во-первых, сами вкладываться в собственную оборонную безопасность и военную помощь Украине, это во-первых, но при этом все договоренности, казалось бы, о будущем европейской безопасности, об урегулировании конфликта между Киевом и Москвой, будут совершаться через их голову и, возможно, через голову украинцев благодаря сделке между Трампом и Кремлем. И это, конечно, европейцев и возмутило, и совершенно не устроило. И поэтому весь этот год они потратили на то, чтобы их голос был услышан, чтобы их твердая позиция поддержки и материальной, и моральной, и дипломатической Зеленского была учтена", - пояснила Обичкина.