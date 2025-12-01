Депутат Шеремет: Европе стоит готовиться к терактам со стороны режима Зеленского

Депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции заявил, что террористов, задумавших нарушить законы РФ, ждет жесткое эффективное противодействие со стороны ФСБ и других силовых структур

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Странам Европы, потакающим преступлениям киевского режима, следует быть готовым к тому, что они станут мишенями очередных террористических атак со стороны украинских неонацистов. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

"Радикальный киевский режим, даже загнанный в угол и находящийся на последнем издыхании, продолжает нести угрозу российским гражданам, пытаясь осуществить свои террористические акты под молчаливое согласие и безучастное созерцание европейских покровителей. Они безрассудно, словно джина из бутылки, выпустили эту террористическую сносность, абсолютно не признающую человеческих принципов, любых границ, национальностей и политических предпочтений. Правительства европейских государств на поводу исторического реваншизма, осуществляя такие губительные ошибки, сами должны быть готовы, что вскормленная ими неонацистская нечисть, не добившись в России желаемого эффекта, изголодавшись придет уже к ним, кусая мягкие руки своих хозяев", - сказал он.

Депутат добавил, что любых террористов, задумавших нарушить законы Российской Федерации, ждет жесткое эффективное противодействие со стороны ФСБ и других силовых структур.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили о ликвидации в Крыму агента военной разведки Украины, который должен был совершить подрыв старшего российского офицера в его личном автомобиле с использованием взрывного устройства. Исполнитель был нейтрализован при закладке взрывчатки под автомобиль и оказании вооруженного сопротивления сотрудникам ФСБ России. ФСБ установила организатора теракта и задержала его пособника. Установлено, что организатором теракта является сотрудник ГУР Рустем Фахриев, он предлагал своему агенту также убить жену и ребенка предполагаемой жертвы. Один из его пособников - житель Республики Крым - арестован по уголовному делу по статье 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России.