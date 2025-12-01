Песков: атака на танкеры в Черном море показывает суть киевского режима

Подобный шаг является посягательством на суверенитет Турции, подчеркнул представитель Кремля

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Теракты против танкеров в Черном море являются посягательством на суверенитет Турции и на собственность владельцев судов. Это лишний раз показывает суть киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нападение на коммерческие суда, на танкеры, тем более в территориальных водах Турции, - это случай вопиющий. Это посягательство на суверенитет Турецкой Республики. Это посягательство на безопасность и собственность владельцев этих судов. Это лишний раз показывает суть киевского режима", - сказал он в ответ на вопрос, повлияет ли на процесс мирного урегулирования атака на КТК и на танкеры в Черном море.

Танкеры Kairos и Virat, направлявшиеся порожними в Россию, в пятницу подали с небольшим интервалом сигналы бедствия, когда находились в 28 и 38 морских милях от побережья Турции в Черном море. На судне Kairos вспыхнул огонь в районе машинного отделения, экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса, но крупного пожара на борту не было. 25 членов экипажа Kairos были эвакуированы на берег, россиян среди них нет. Турецкий Минтранс, информируя ранее об этих инцидентах, указывал на вероятность внешнего воздействия на суда. Еще одна атака дронов была совершена на Virat в субботу утром.

29 ноября одно из выносных причальных устройств на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском было атаковано безэкипажными катерами и получило значительные повреждения. По данным пресс-службы КТК, дальнейшая его эксплуатация невозможна.