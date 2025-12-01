Пескову неизвестно о якобы письме Козака Путину
10:17
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией о том, что бывший замглавы администрации президента Дмитрий Козак якобы написал Владимиру Путину письмо при уходе из Кремля.
Ранее с такими утверждениями выступали некоторые СМИ из числа иноагентов.
"Нет. Ничего не известно", - ответил Песков RTVI на просьбу прокомментировать публикации о письме.