Пескову неизвестно о якобы письме Козака Путину

С такими утверждениями выступали некоторые СМИ из числа иноагентов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией о том, что бывший замглавы администрации президента Дмитрий Козак якобы написал Владимиру Путину письмо при уходе из Кремля.

Ранее с такими утверждениями выступали некоторые СМИ из числа иноагентов.

"Нет. Ничего не известно", - ответил Песков RTVI на просьбу прокомментировать публикации о письме.