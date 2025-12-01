Путин провел встречу с главой ФСИН

Аркадий Гостев рассказал главе государства о мерах по гуманизации уголовной политики и социализации осужденных

Редакция сайта ТАСС

© Kremlin.ru

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в Кремле заслушал доклад директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Аркадия Гостева.

Руководитель ФСИН рассказал о мерах по гуманизации уголовной политики и социализации осужденных. В частности речь шла о трудоустройстве отбывающих наказание.

"Работают, да?" - поинтересовался Путин, на что получил утвердительный ответ Гостева: 91,5-91,6% осужденных трудоустроены.