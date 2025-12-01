ТАСС: совет ГД намерен рассмотреть заявление о сложении полномочий Вороновским

Госдума может 2 декабря рассмотреть вопрос о лишении мандата парламентария

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Госдума может рассмотреть на пленарном заседании 2 декабря вопрос о сложении полномочий депутатом Анатолием Вороновским. Об этом сообщил источник ТАСС.

"Анатолий Вороновский написал заявление о сложении полномочий депутата Государственной думы. Планируется рассмотреть его на Совете Думы сегодня. При положительном решении - завтра на пленарном заседании", - сказал он.

Ранее депутаты Госдумы приняли постановление о снятии неприкосновенности с депутата фракции "Единая Россия" Вороновского. Сообщалось, что в отношении него может возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Его подозревают в получении взятки в размере 25 млн рублей от строительной фирмы из Дагомыса. В своем выступлении Вороновский заявил, что будет доказывать свою невиновность и не намерен скрываться от следствия, сдал свой заграничный паспорт.

Вороновский был избран в Государственную думу VIII созыва по списку "Единой России" от Краснодарского края. До этого занимал должности заместителя, а затем советника губернатора Краснодарского края в 2019-2021 годах.