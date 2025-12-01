МИД РФ прокомментировал заявления НАТО о возможном нанесении ударов по России

Москва расценивает высказывания председателя Военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне как попытку сорвать украинское урегулирование, указала официальный представитель министерства Мария Захарова

Редакция сайта ТАСС

Здание МИД РФ © Александр Щербак/ ТАСС

​​​МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Москва считает заявление председателя Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне о возможном нанесении упреждающих ударов по России крайне безответственным шагом, свидетельствующим о готовности альянса двигаться в сторону эскалации. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат обратила внимание на недавнее интервью Джузеппе Каво Драгоне газете Financial Times, в котором тот, рассуждая о реакции блока на "гибридные атаки" со стороны России, заявил, что "упреждающие удары могут быть рассмотрены в качестве оборонительных действий".

"Рассматриваем заявление Джузеппе Каво Драгоне о возможном нанесении упреждающих ударов по России как крайне безответственный шаг, свидетельствующий о готовности альянса и дальше двигаться в сторону эскалации", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Кроме того, Москва расценивает заявление Драгоне как попытку сорвать урегулирование на Украине.

"Видим в нем [заявлении Драгоне] целенаправленную попытку подрыва усилий по выходу из украинского кризиса", - говорится в заявлении дипломата. По мнению Захаровой, "люди, делающие подобного рода заявления, должны осознавать вытекающие из этого риски и возможные последствия, в том числе для самих членов альянса".