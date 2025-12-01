МИД РФ прокомментировал заявления НАТО о возможном нанесении ударов по России
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Москва считает заявление председателя Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне о возможном нанесении упреждающих ударов по России крайне безответственным шагом, свидетельствующим о готовности альянса двигаться в сторону эскалации. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Дипломат обратила внимание на недавнее интервью Джузеппе Каво Драгоне газете Financial Times, в котором тот, рассуждая о реакции блока на "гибридные атаки" со стороны России, заявил, что "упреждающие удары могут быть рассмотрены в качестве оборонительных действий".
"Рассматриваем заявление Джузеппе Каво Драгоне о возможном нанесении упреждающих ударов по России как крайне безответственный шаг, свидетельствующий о готовности альянса и дальше двигаться в сторону эскалации", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Кроме того, Москва расценивает заявление Драгоне как попытку сорвать урегулирование на Украине.
"Видим в нем [заявлении Драгоне] целенаправленную попытку подрыва усилий по выходу из украинского кризиса", - говорится в заявлении дипломата. По мнению Захаровой, "люди, делающие подобного рода заявления, должны осознавать вытекающие из этого риски и возможные последствия, в том числе для самих членов альянса".