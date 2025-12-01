Эксперт Суслов: визит Уиткоффа в Москву разовьет дух Анкориджа

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ при этом отметил, что успех по украинскому урегулированию зависит от курса США

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя хозяина Белого дома Джареда Кушнера в Москву для продолжения переговоров по украинскому урегулированию будет полезным и продолжит дух Анкориджа. Однако его успех зависит от готовности американской стороны слышать позицию России без оглядки на встречи в Женеве и Флориде, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча Владимира Путина с Уиткоффом запланирована на вторую половину дня 2 декабря.

"Я думаю, что в любом случае визит будет очень полезный, потому что он будет посвящен обсуждению контуров мирного урегулирования, мирного соглашения по украинскому конфликту. Он будет идти в развитие духа Анкориджа и тех договоренностей и пониманий, которые были достигнуты там. Поэтому в любом случае визит будет полезным, и это будет шаг в сторону мирного урегулирования, - отметил он в беседе с ТАСС. - Но вот успех или неуспех, и насколько этот визит действительно способен приблизить мирное урегулирование, будет зависеть от того, что конкретно будет обсуждаться".

Сценарии российско-американских переговоров

Так, по мнению эксперта, существует два варианта развития событий, каждый из которых зависит от готовности Вашингтона обсуждать с Москвой, "как бы с нуля и выведя за скобки", все предшествующие договоренности в Женеве и во Флориде, опираясь при этом на изначальный план мирного соглашения из 28 пунктов. "Все зависит от того, будут ли Уиткофф и Кушнер обсуждать строго те договоренности, которые были достигнуты Соединенными Штатами, Украиной, и Европой в Женеве и затем накануне во Флориде, или же американская делегация будет готова проявлять гибкость и обсуждать в принципе ту позицию, которая устроила бы США и Россию, отталкиваясь от изначального плана из 28 пунктов", - заметил Суслов.

В связи с этим аналитик обратил внимание, что в случае строгого следования американской стороной достигнутым в Женеве и Флориде пониманиям и выдвижения их в качестве собственной позиции применительно к дальнейшему урегулированию, то маловероятно, что РФ и США смогут приблизиться к согласованию проекта. "И если действительно Соединенные Штаты будут говорить о том, что стопроцентный отказ Украины от вступления в НАТО, внесение соответствующих поправок в Конституцию для Украины неприемлемо или то же самое по поводу Донбасса, из-за чего для США это тоже неприемлемо, поэтому они будут придерживаться этой позиции и отстаивать те понимания, которые были достигнуты в Женеве, и, по крайней мере, контуры того, что обсуждалось во Флориде, как и свою собственную позицию применительно к дальнейшему мирному урегулированию, то мы вряд ли о чем-то принципиальном договоримся", - предположил Суслов.

"Если же, напротив, Соединенные Штаты будут готовы обсуждать с Россией, как бы с нуля, выведя за скобки все то, что обсуждалось в Женеве и во Флориде, обсуждать проект мирного соглашения, отталкиваясь от 28 пунктов, то это совершенно другая история, потому что тогда с большой вероятностью мы сможем действительно прийти к определенному пониманию, в том числе и по необходимости вывода украинских войск из оставшейся части Донбасса, потому что значительная часть администрации [президента США Дональда] Трампа, включая самих Уиткоффа и Кушнера, за это выступает, и сам Трамп, собственно, не против того, чтобы Украина ушла из Донбасса, так как это предлагалось в изначальном варианте плана из 28 пунктов", - продолжил он.

Следовательно, по словам замглавы Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, при таком варианте Москва и Вашингтон "смогут договориться о необходимости юридического закрепления отказа Украины от вступления в НАТО, а также о необходимости юридического признания новых российских территорий, так как ранее администрация Трампа выражала открытость к этому".

"Тогда мы можем с США договориться о гораздо большем по итогам визита Уиткоффа и Кушнера в Москву, чем Соединенные Штаты договорились с Украиной и с Европой по итогам Женевы и Флориды, - указал он. - И в этом случае действительно будет произведен очень серьезный шаг по пути мирного урегулирования, потому что так администрация Трампа увидит, что Россия конструктивна, что она готова к миру, а Украина и Европа, наоборот, являются препятствием мирного урегулирования".

Без права на вмешательство и срыв

При этом Суслов подчеркнул, что при втором сценарии итога предстоящих российско-американских переговоров Вашингтон "с большой вероятностью ужесточит свое давление в отношении Киева, чтобы все-таки добиться от него необходимых уступок, о которых договорятся в Москве".

Комментируя потенциальную возможность срыва будущих мирных переговоров украинской стороной, эксперт подчеркнул, что сочетание двух факторов в виде гораздо более быстрого продвижения России на фронте и коррупционного скандала на Украине явно говорит о "невозможности для Киева и Брюсселя в очередной раз сорвать российско-американские договоренности, как уже было после Анкориджа". "По крайней мере, шансов на это меньше, поскольку администрация Трампа жестко исходит из того, что, во-первых, Украина находится в слабой позиции как внутриполитической, так и внешнеполитической, а во-вторых, каждый день затягивания войны работает против Украины. И об этом просто открытым текстом говорят в США", - уточнил он.

"Тем более, сейчас администрация Трампа вроде как готова, наконец, применить в отношении Украины более жесткие меры воздействия, вплоть до прерывания продаж вооружения и поставок развединформации", - резюмировал Суслов.

О переговорах в Женеве и Флориде

Вашингтон ранее предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план по мирному урегулированию был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Он также отметил, что число пунктов было сокращено до 22.

30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

В консультациях во Флориде со стороны США, помимо Уиткоффа и Кушнера, принимал участие госсекретарь Марко Рубио. В состав украинской делегации вошли, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. По итогам встречи Рубио заявил, что переговоры были конструктивными, однако еще остается много работы. Он добавил, что США оптимистично настроены в вопросе мирного урегулирования, однако в целом сохраняют реалистичную позицию.