Депутат Ивлев обвинил Киев в пиратстве в Черном море

Это стало следствием поставок странами Запада оружия на Украину, сообщил ТАСС генерал-майор запаса

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Киевский режим, атакующий танкеры в Черном море и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, занимается пиратством в этой акватории. Это стало следствием поставок странами Запада оружия на Украину, поделился мнением с ТАСС депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что спецслужбы киевского режима фактически заявили о своей причастности к указанным атакам, опубликовав в украинских СМИ видеосвидетельства совершенных террористических актов. Она осудила действия Украины, ставящие под угрозу свободу судоходства в этой акватории.

"Украина превратилась в угрозу безопасности на море для мореплавателей любой страны, независимо от того, танкер с нефтью или сухогруз с зерном, либо теплоход с туристами, или прогулочная яхта и под каким флагом судно ходит. Никто не может ощущать себя в безопасности в акватории Черного моря из-за террористических актов пиратов киевского режима. Украинское пиратство - прямое следствие бесконтрольных поставок на берега Днепра оружия и боеприпасов из стран Западной Европы", - считает Ивлев.

О терактах

Танкеры Kairos и Virat, направлявшиеся порожними в Россию, в пятницу подали с небольшим интервалом сигналы бедствия, когда находились в 28 и 38 морских милях от побережья Турции в Черном море. На судне Kairos вспыхнул огонь в районе машинного отделения, экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса, но крупного пожара на борту не было. 25 членов экипажа Kairos были эвакуированы на берег, россиян среди них нет. Турецкий Минтранс, информируя ранее об этих инцидентах, указывал на вероятность внешнего воздействия на суда. Еще одна атака дронов была совершена на Virat утром 29 ноября.

29 ноября одно из выносных причальных устройств на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском было атаковано безэкипажными катерами и получило значительные повреждения. По данным пресс-службы КТК, дальнейшая его эксплуатация невозможна.